UFC Fight Night 251: трансляция начнется в 0.00 мск
Турнир UFC Fight Night 251 с главным боем Джаре Каннонье — Грегори Родригес пройдет в ночь на воскресенье, 16 февраля.
Время начала UFC Fight Night 251
Вечер примет спортивный комплекс UFC Apex в Лас-Вегасе (США). Поединки предварительного карда начнутся в 00.00 по московскому времени, главный кард — в 3.00 мск.
Главный кард UFC Fight Night 251
В главном бою UFC Fight Night 251 состоится бой в среднем весе между американцем Джаредом Каннонье и бразильцем Грегори Родригесом.
В соглавном событии американец Келвин Кэттер и марроканец Юссеф Заляль проведут боя в полулегком весе.
Где смотреть UFC Fight Night 251
Турнир в Лас-Вегасе в полном объеме покажут телеканал «Матч! Боец» и официальное приложение UFC Fight Pass по платной подписке, прямой эфир стартует в 00.00 мск.
Главный кард бесплатно покажут телеканал и сайт «Матч ТВ», эфир запланирован с 2.00 мск.
Следить за результатами UFC Fight Night 251 можно в матч-центре ММА на сайте «СЭ» и ленте новостей UFC.