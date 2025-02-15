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UFC Fight Night 251: трансляция начнется в 0.00 мск

В США пройдет турнир UFC Fight Night 251 с главным боев Каннонье — Родригес
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Грегори Родригес.
Фото Getty Images

Турнир UFC Fight Night 251 с главным боем Джаре Каннонье — Грегори Родригес пройдет в ночь на воскресенье, 16 февраля.

Время начала UFC Fight Night 251

Вечер примет спортивный комплекс UFC Apex в Лас-Вегасе (США). Поединки предварительного карда начнутся в 00.00 по московскому времени, главный кард — в 3.00 мск.

Джаред Каннонье и&nbsp;Грегори Родригес.UFC Fight Night 251: основная информация: кард боев турнира и где смотреть трансляцию

Главный кард UFC Fight Night 251

В главном бою UFC Fight Night 251 состоится бой в среднем весе между американцем Джаредом Каннонье и бразильцем Грегори Родригесом.

В соглавном событии американец Келвин Кэттер и марроканец Юссеф Заляль проведут боя в полулегком весе.

Где смотреть UFC Fight Night 251

Турнир в Лас-Вегасе в полном объеме покажут телеканал «Матч! Боец» и официальное приложение UFC Fight Pass по платной подписке, прямой эфир стартует в 00.00 мск.

Главный кард бесплатно покажут телеканал и сайт «Матч ТВ», эфир запланирован с 2.00 мск.

Следить за результатами UFC Fight Night 251 можно в матч-центре ММА на сайте «СЭ» и ленте новостей UFC.

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Грегори Родригес
Джаред Каннонье
Келвин Кэттер
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