Адам Богатырев: «Топурия заслуживает шанс подраться с Махачевым»

Боец АСА Адам Богатырев высказался о возможном бое между чемпионами UFC Исламом Махачевым и Илией Топурией.

«Учитывая, что Арману Царукяну вряд ли сейчас дадут возможность сразу подраться за пояс, я бы посмотрел бой Ислама с Илией Топурией, — приводит «РБ Спорт» слова Богатырева. — В легком весе как будто бы уже ничего нового нет. И ничего конкурентного, кроме как Царукян. А вот Топурия последнее время очень впечатляет. С медийной точки зрения этот парень заслуживает свой шанс. Но я пойму и Ислама, который этот самый шанс не даст. Ну и вторая история — бой с победителем пары Белал Мухаммад против Шавката Рахмонова. Вот это бы по-настоящему выглядело интересно».

Ранее Топурия говорил, что хочет подраться из полулегкого дивизиона в легкий ради поединка с Махачевым.