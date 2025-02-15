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15 февраля 2025, 22:19

Адам Богатырев: «Топурия заслуживает шанс подраться с Махачевым»

Боец АСА Адам Богатырев высказался о возможном бое между чемпионами UFC Исламом Махачевым и Илией Топурией.

Чемпион UFC в&nbsp;легком весе Ислам Махачев.«С Хабибом мы были на охоте, по уткам стреляли». Махачев — о срыве боя с Царукяном, Топурии, Коноре и мечте о трех поясах

«Учитывая, что Арману Царукяну вряд ли сейчас дадут возможность сразу подраться за пояс, я бы посмотрел бой Ислама с Илией Топурией, — приводит «РБ Спорт» слова Богатырева. — В легком весе как будто бы уже ничего нового нет. И ничего конкурентного, кроме как Царукян. А вот Топурия последнее время очень впечатляет. С медийной точки зрения этот парень заслуживает свой шанс. Но я пойму и Ислама, который этот самый шанс не даст. Ну и вторая история — бой с победителем пары Белал Мухаммад против Шавката Рахмонова. Вот это бы по-настоящему выглядело интересно».

Ранее Топурия говорил, что хочет подраться из полулегкого дивизиона в легкий ради поединка с Махачевым.

Источник: РБ Спорт
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Илия Топурия
Ислам Махачев
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