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Двалишвили: «Хабиб остался непобежденным, но ему просто не попался подходящий противник»

Евгений Козинов
Корреспондент
Мераб Двалишвили.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили высказался о дагестанских бойцах. Также спортсмен упомянул Хабиба Нурмагомедова, отметив, что тот не встретил достойного соперника.

«Дагестанцы действительно хорошие бойцы. Они всегда преуспевали в боевых искусствах, всегда побеждали. Но в то же время это обычные люди, и небесные силы им не помогают. Они обычные спортсмены, и другие могут их победить, как вы видели в моем случае. Хабиб остался непобежденным, но ему просто не попался подходящий противник», — приводит Europop слова Мераба.

Мераб Двалишвили празднует победу над Генри Сехудо. 17&nbsp;февраля. Анахайм.Биография Мераба Двалишвили: уехал из Грузии в США, работал на стройке и стал чемпионом UFC

Хабиб Нурмагомедов за карьеру одержал 29 побед в 29 боях и стал чемпионом UFC в легком весе. Он трижды защищал титул в боях против Конора Макгрегора, Дастина Порье и Джастина Гейджи.

На турнире UFC 311 Двалишвили победил Умара Нумагомедова единогласным решением судей в поединке за пояс чемпиона промоушена в легчайшем весе. Для грузина эта победа стала 19-й в карьере при 4 поражениях.

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Мераб Двалишвили
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