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UFC Fight Night 251: началась прямая трансляция боев турнира

Турнир UFC Fight Night 251 проходит в Лас-Вегасе
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

Турнир UFC Fight Night 251 пройдет в ночь на воскресенье, 16 февраля. Вечер ММА примет UFC Apex в Лас-Вегасе (США). Шоу начинается в 00.00 по московскому времени.

Ключевые события и результаты поединков UFC Fight Night 251 можно изучать в матч-центре ММА и ленте новостей UFC на сайте «СЭ».

Трансляцию турнира в полном объеме показывает телеканал «Матч! Боец» и онлайн-платформа UFC Fight Pass (по подписке). Главный кард бесплатно и в прямом эфире будут транслировать телеканал и сайт «Матч ТВ» (начало прямого эфира — с 2.00 мск).

Джаред Каннонье и&nbsp;Грегори Родригес.UFC Fight Night 251: основная информация: кард боев турнира и где смотреть трансляцию

Главное событие турнира — бой в среднем весе между американцем Джаредом Каннонье и бразильцем Грегори Родригесом. В соглавном событии проведут поединок американец Келвин Кэттер и марроканец Юссеф Заляль.

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Грегори Родригес
Джаред Каннонье
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