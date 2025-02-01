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Саид Нурмагомедов — Винисиус Оливейра: трансляция боя начнется ориентировочно в 20.30 мск

Саид Нурмагомедов проведет поединок в легчайшем весе против Винисиуса Оливейры
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Саид Нурмагомедов.
Фото Global Look Press

Россиянин Саид Нурмагомедов проведет поединок в легчайшем весе против бразильца Винисиуса Оливейры в рамках UFC Fight Night 250 в субботу, 1 февраля. Вечер смешанных единоборств состоится на «Кингдом Арене» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Бой Нурмагомедов — Оливейра ожидается после 20.30 по московскому времени.

32-летний российский боец имеет рекорд в ММА — 18 побед и три поражения. Последний бой Нурмагомедов провел 21 октября 2023 года на UFC 294, где победил Муина Гафурова сабмишном.

ММА UFC: Нурмагомедов — де Оливейра

29-летний бразилец в карьере провел 24 поединка, в которых одержал 21 победу и потерпел три поражения. Предыдущий бой Винисиуса состоялся 29 июня 2024 года на UFC 303, где Оливейра победил Рикки Симона единогласным решением судей.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию основных событий UFC Fight Night 250. Результаты противостояний вечера также можно отслеживать в матч-центре ММА и ленте новостей раздела UFC на нашем сайте.

Бой Нурмагомедов — Оливейра в прямом эфире покажут на телеканале «Матч! Боец», «Матч ТВ», в ретрансляции федерального канала — платформы «Кинопоиск» и Okko, а также на онлайн-платформе UFC Fight Pass.

Винисиус де Оливейра
Саид Нурмагомедов
UFC
ММА
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