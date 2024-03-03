UFC Fight Night 238: Нурмагомедов победил Алмахана и другие результаты турнира

UFC Fight Night 238: Нурмагомедов победил Алмахана и другие результаты турнира

В UFC Apex в Парадайсе, США, завершился турнир UFC Fight Night 238, в главном бою которого тяжеловес Шамиль Газиев (12-1) проиграл 12-му номеру рейтинга в тяжелом весе Жаирзиньо Розенструйку (14-5) техническим нокаутом — Газиев не вышел на заключительный пятый раунд из-за травмы глаза. Приводим результаты всех боев турнира.

Основные бои:

Тяжелый вес: Жаирзиньо Розенструйк (Суринам) победил Шамиля Газиева (Бахрейн) — TKO, 4-й раунд.

Полутяжелый вес: Витор Петрино (Бразилия) победил Тайсона Педро (Австралия) — Единогласное решение судей (30-27, 30-27, 29-28).

Наилегчайший вес: Мухаммад Мокаев (Великобритания) победил Алекса Переса (США) — Единогласное решение судей (29-28, 29-28, 29-28).

Легчайший вес: Умар Нурмагомедов (Россия) победил Бекзата Алмахана (Казахстан) — Единогласное решение судей (30-25, 30-26, 30-26).

Наилегчайший вес: Стив Эрцег (Австралия) победил Мэтта Шнелла (США) — KO, 1-й раунд.

Предварительные бои:

Средний вес: Эрик Андерс (США) победил Джейми Пикетта (США) — Единогласное решение судей (29-27, 29-28, 29-28).

Легчайший вес: Винисиус Оливейра (Бразилия) победил Бенардо Сопая (Албания) — KO, 3-й раунд.

Легчайший вес: Айманн Захаби (Канада) победил Джавида Башарата (Великобритания) — Единогласное решение судей (29-28, 29-28, 29-28).

Средний вес: Кристиан Лерой Данкан (Великобритания) победил Клаудио Рибейро (Бразилия) — TKO, 2-й раунд.

Легкий вес: Людовит Клейн (Словакия) победил Эй Джея Каннингэма (США) — TKO, 1-й раунд.

Легкий вес: Лоик Раджабов (Таджикистан) победил Абдула-Карима Аль-Сельвади (США) — KO, 3-й раунд.