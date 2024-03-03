Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

3 марта, 04:45

UFC Fight Night 238: Нурмагомедов победил Алмахана и другие результаты турнира

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Умар Нурмагомедов
Умар Нурмагомедов.
Фото Global Look Press

UFC Fight Night 238: Нурмагомедов победил Алмахана и другие результаты турнира

В UFC Apex в Парадайсе, США, завершился турнир UFC Fight Night 238, в главном бою которого тяжеловес Шамиль Газиев (12-1) проиграл 12-му номеру рейтинга в тяжелом весе Жаирзиньо Розенструйку (14-5) техническим нокаутом — Газиев не вышел на заключительный пятый раунд из-за травмы глаза. Приводим результаты всех боев турнира.

Основные бои:

Тяжелый вес: Жаирзиньо Розенструйк (Суринам) победил Шамиля Газиева (Бахрейн) — TKO, 4-й раунд.

Полутяжелый вес: Витор Петрино (Бразилия) победил Тайсона Педро (Австралия) — Единогласное решение судей (30-27, 30-27, 29-28).

Наилегчайший вес: Мухаммад Мокаев (Великобритания) победил Алекса Переса (США) — Единогласное решение судей (29-28, 29-28, 29-28).

Легчайший вес: Умар Нурмагомедов (Россия) победил Бекзата Алмахана (Казахстан) — Единогласное решение судей (30-25, 30-26, 30-26).

Наилегчайший вес: Стив Эрцег (Австралия) победил Мэтта Шнелла (США) — KO, 1-й раунд.

Предварительные бои:

Средний вес: Эрик Андерс (США) победил Джейми Пикетта (США) — Единогласное решение судей (29-27, 29-28, 29-28).

Легчайший вес: Винисиус Оливейра (Бразилия) победил Бенардо Сопая (Албания) — KO, 3-й раунд.

Легчайший вес: Айманн Захаби (Канада) победил Джавида Башарата (Великобритания) — Единогласное решение судей (29-28, 29-28, 29-28).

Средний вес: Кристиан Лерой Данкан (Великобритания) победил Клаудио Рибейро (Бразилия) — TKO, 2-й раунд.

Легкий вес: Людовит Клейн (Словакия) победил Эй Джея Каннингэма (США) — TKO, 1-й раунд.

Легкий вес: Лоик Раджабов (Таджикистан) победил Абдула-Карима Аль-Сельвади (США) — KO, 3-й раунд.

2
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
ЦСКА проиграл «Локомотиву» и вылетел в первом раунде Кубка Гагарина
Агутин поделился впечатлениями от документального фильма про Костомарова
СМИ узнали о десятке прописанных в приюте для бездомных офицеров СБУ
Синхронист не смог перевести Зеленскому вопрос журналиста и слова Эрдогана
В США указали на критичность ударов по ВСУ гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» ВКС РФ
Старовойт сообщил о повреждении крыши поликлиники в Курске из-за обломков БПЛА
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Газиев проиграл Розенстрайку и потерпел первое поражение в карьере

Дебютант UFC заработал 100 тысяч долларов бонусом за победу на UFC Fight Night 238
Новости
RSS RSS
Все новости