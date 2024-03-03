Газиев проиграл Розенстрайку и потерпел первое поражение в карьере

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Российский боец Шамиль Газиев, выступающий под флагом Бахрейна, проиграл суринамцу Жаирзиньо Розенстрайку в главном поединке турнира UFC Fight Night 238 в Лас-Вегасе (США).

После четвертого раунда рефери остановил бой из-за проблем Газиева с глазом. Розенстрайк одержал победу техническим нокаутом.

У 35-летнего Розенстрайка 14 побед и 5 поражений в профессиональной карьере.

34-летний Газиев потерпел первое поражение в ММА при 12 победах.