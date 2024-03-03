Дебютант UFC заработал 100 тысяч долларов бонусом за победу на UFC Fight Night 238

28-летний бразильский боец легчайшего веса Винисиус Оливейра (20-3) дополнительно заработал 100 тысяч долларов по итогам UFC Fight Night 238, сумев забрать два бонуса: за «Выступление вечера» и «Бой вечера».

Оливейра одолел Бенардо Сопая (11-3) нокаутом в третьем раунде.

Также бонус в размере 50 тысяч долларов за «Выступление вечера» забрал австралиец Стив Эрцег (12-1), который нокаутировал американца Мэтта Шнелла (16-8) в первом раунде.

Турнир UFC Fight Night 238 состоялся 2 марта в UFC Apex в Парадайсе, США.