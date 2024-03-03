Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

3 марта, 05:25

Дебютант UFC заработал 100 тысяч долларов бонусом за победу на UFC Fight Night 238

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

28-летний бразильский боец легчайшего веса Винисиус Оливейра (20-3) дополнительно заработал 100 тысяч долларов по итогам UFC Fight Night 238, сумев забрать два бонуса: за «Выступление вечера» и «Бой вечера».

Оливейра одолел Бенардо Сопая (11-3) нокаутом в третьем раунде.

Также бонус в размере 50 тысяч долларов за «Выступление вечера» забрал австралиец Стив Эрцег (12-1), который нокаутировал американца Мэтта Шнелла (16-8) в первом раунде.

Турнир UFC Fight Night 238 состоялся 2 марта в UFC Apex в Парадайсе, США.

0
Читайте также
Легкоатлетка Эллисон Стокке прославилась благодаря внешности, а не результатам в спорте
Константиновой отказали в участии на турнире «Русский вызов»
СМИ узнали о десятке прописанных в приюте для бездомных офицеров СБУ
Синхронист не смог перевести Зеленскому вопрос журналиста и слова Эрдогана
В США указали на критичность ударов по ВСУ гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» ВКС РФ
Старовойт сообщил о повреждении крыши поликлиники в Курске из-за обломков БПЛА
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

UFC Fight Night 238: Нурмагомедов победил Алмахана и другие результаты турнира

Умар Нурмагомедов бросил вызов Кори Сэндхэгену
Новости
RSS RSS
Все новости