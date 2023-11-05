UFC Fight Night 231: Алмейда победил Льюиса и другие результаты турнира

В Сан-Паулу, Бразилия, завершился турнир UFC Fight Night 231, в главном бою которого Джейлтон Алмейда (20-2) победил Деррика Льюиса (27-12) единогласным решением судей (50-44, 50-44, 50-45). Приводим результаты всех боев турнира.

Основные бои:

Тяжелый вес: Джейлтон Алмейда (Бразилия) победил Деррика Льюиса (США) — Единогласное решение судей (50-44, 50-44, 50-45).

Полусредний вес: Николас Дальбю (Дания) победил Габриэля Бонфима (Бразилия) — TKO, 2-й раунд.

Тяжелый вес: Родригу Нисименто (Бразилия) победил Донтейла Мэйса (США) — Единогласное решение судей (30-27, 29-28, 29-28).

Средний вес: Кайо Борральо (Бразилия) победил Абусупьяна Магомедова (Россия) — Единогласное решение судей (30-27, 29-28, 29-28).

Легкий вес: Элвис Бренер (Бразилия) победил Кайнан Крущевски (Румыния) — KO, 1-й раунд.

Предварительные бои:

Полусредний вес: Ринат Фахретдинов (Россия) — Элизеу дус Сантус (Бразилия) — Ничья решением большинства судей (29-28, 28-28, 28-28).

Полутяжелый вес: Витор Петрино (Бразилия) победил Модестаса Букаускаса (Литва) — KO, 2-й раунд.

Минимальный вес: Анжела Хилл (США) победила Денизи Гомес (Бразилия) — Единогласное решение судей (30-27, 29-28, 29-28).

Минимальный вес: Эдуарда Моура (Бразилия) победила Монсеррат Руис (США) — TKO, 2-й раунд.

Легкий вес: Марк Диакиси (Демократическая Республика Конго) победил Кауе Фернандес (США) — Раздельное решение судей (29-28, 28-29, 30-27).