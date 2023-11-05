Махачев раскритиковал Льюиса: «Дайте ему подушку»

Действующий чемпион легкого дивизиона UFC Ислам Махачев (25-1) остался недоволен выступлением 10-го номера рейтинга в тяжелом весе Деррика Льюиса (27-12), который на протяжении всего боя с Джейлтоном Алмейдой (20-2) провел на земле в позиции снизу.

«Когда ты никогда не тренируете грэпплинг ???», — написал Махачев в соцсети X, после чего добавил: «Дайте ему подушку».

Алмейда победил Льюиса единогласным решением судей (50-44, 50-44, 50-45). Бой, который стал главным событием вечера, состоялся 4 ноября на UFC Fight Night 231 в Сан-Паулу, Бразилия.