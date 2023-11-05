Джейлтон Алмейда победил Деррика Льюиса на UFC Fight Night 231

Девятый номер рейтинга UFC в тяжелом весе Джейлтон Алмейда (20-2) победил 10-го номера рейтинга Деррика Льюиса (27-12) единогласным решением судей (50-44, 50-44, 50-45). Бой, который стал главным событием вечера, состоялся 4 ноября на UFC Fight Night 231 в Сан-Паулу, Бразилия.

На протяжении всего боя Алмейда доминировал и работал на земле с позиции сверху, однако все его попытки провести сабмишн или добить Льюиса ударами не увенчались успехом. Изначально Алмейда должен был подраться с пятым номером рейтинга в тяжелом весе Кертисом Блейдсом (17-4), но американец снялся с боя из-за травмы.

Алмейда в прошлом бою победил Жаирзиньо Розенструйка (13-5) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 13 мая на UFC on ABC 4 в Шарлотте, США.

Льюис в прошлом бою победил Маркуса Рожериу де Лиму (21-9) техническим нокаутом в первом раунде. Поединок состоялся на UFC 291, который прошел 29 июля в Солт-Лейк-Сити, США.