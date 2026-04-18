Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

18 апреля, 23:00

UFC Бернс — Мэлотт: прямая трансляция турнира

Турнир UFC Fight Night с главным боем Бернс vs. Мэлотт пройдет 19 апреля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

Турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 273 пройдет в ночь на воскресенье, 19 апреля. Вечер ММА принимает спортивный комплекс «Канада Лайф-центр» в Виннипеге (Канада). Время начала турнира — в 00.00 по московскому времени, основного карда — в 3.00 мск.

Следить за последними новостями, расписанием и результатами боев можно в матч-центре ММА и ленте раздела UFC на нашем сайте.

В главном событии шоу пройдет бой в полусреднем весе между бразильцем Гилбертом Бернсом и канадцем Майком Мэлоттом. Соглавное событие — бой в легчайшем весе между канадцем Шарлем Журденом и американцем Кайлер Филлипс.

Турнир UFC Fight Night в прямом эфире и полном объеме показывают онлайн-платформа UFC Fight Pass, телеканал «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru (на платной основе, при наличии подписки). Начало трансляции — в 00.00 по московскому времени.

Главный кард также покажет «Матч ТВ» (бесплатно на ТВ и сайте), а вместе с ним — онлайн-платформы Okko и «Кинопоиск» (в окне федерального ТВ, при наличии регистрации). Старт эфира — в 3.00 мск.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Гилберт Бернс
Майк Мэлотт
UFC
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
СМИ сообщили о подготовке визита Кушнера и Уиткоффа в Киев
European Gymnastics ратифицировала допуск россиян с флагом на соревнования
Алина Загитова ответила на критику хореографа Ивана Ригини
Чемпиона России по марафону Алексея Реункова сбила машина
«Спартак» придет на помощь МакSим. Что случилось с певицей и почему ее песня стала гимном красно-белых
В Белом доме назвали продуктивными встречи Трампа с Зеленским и Нетаньяху
Популярное видео
«Волейбол. Наши чемпионы» | Константин Рева
«Волейбол. Наши чемпионы» | Константин Рева
Илья Сорокин: средний сезон, драки вратарей, досуг и другое
Илья Сорокин: средний сезон, драки вратарей, досуг и другое
Михаил Ильин — о системе Андрея Козырева и хоккее в АХЛ
Михаил Ильин — о системе Андрея Козырева и хоккее в АХЛ
«Рубин» — «Краснодар»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Краснодар»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Родина»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Родина»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Ак Барс» сохранил Тимура Билялова
«Ак Барс» сохранил Тимура Билялова
«КАМАЗ» — «Ротор»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Ротор»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
Тамбиев готовит «Динамо». Интервью Никиты Новикова
Тамбиев готовит «Динамо». Интервью Никиты Новикова
«Краснодар» обыграл «Рубин», ничья «Локо» и «Ахмата»: видео
«Краснодар» обыграл «Рубин», ничья «Локо» и «Ахмата»: видео
«Сочи» — «Арсенал»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Арсенал»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Шинник»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Шинник»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Урал»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Урал»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Велес»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Велес»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Зенит» разгромил «Акрон», «Спартак» обыграл «Родину»: видео
«Зенит» разгромил «Акрон», «Спартак» обыграл «Родину»: видео
«Текстильщик» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
Денисенко подписал новый контракт с «Ак Барсом»
Денисенко подписал новый контракт с «Ак Барсом»
ЦСКА победил «Балтику»: видео голов
ЦСКА победил «Балтику»: видео голов
В КХЛ из Канады и США приехали вратарь и боец
В КХЛ из Канады и США приехали вратарь и боец
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Марк Вологдин — Джон Кастаньеда: прямая трансляция боя UFC

Дарья Железнякова — Мелисса Кроден: прямая трансляция боя UFC
Новости
RSS RSS
Все новости