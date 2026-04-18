UFC Бернс — Мэлотт: прямая трансляция турнира

Турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 273 пройдет в ночь на воскресенье, 19 апреля. Вечер ММА принимает спортивный комплекс «Канада Лайф-центр» в Виннипеге (Канада). Время начала турнира — в 00.00 по московскому времени, основного карда — в 3.00 мск.

Следить за последними новостями, расписанием и результатами боев можно в матч-центре ММА и ленте раздела UFC на нашем сайте.

В главном событии шоу пройдет бой в полусреднем весе между бразильцем Гилбертом Бернсом и канадцем Майком Мэлоттом. Соглавное событие — бой в легчайшем весе между канадцем Шарлем Журденом и американцем Кайлер Филлипс.

Турнир UFC Fight Night в прямом эфире и полном объеме показывают онлайн-платформа UFC Fight Pass, телеканал «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru (на платной основе, при наличии подписки). Начало трансляции — в 00.00 по московскому времени.

Главный кард также покажет «Матч ТВ» (бесплатно на ТВ и сайте), а вместе с ним — онлайн-платформы Okko и «Кинопоиск» (в окне федерального ТВ, при наличии регистрации). Старт эфира — в 3.00 мск.