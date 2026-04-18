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Марк Вологдин — Джон Кастаньеда: прямая трансляция боя UFC

Вологдин проведет бой против Кастаньеды на UFC Fight Night 273 19 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Джон Кастаньеда.
Фото Global Look Press

Марк Вологдин из России и американец Джон Кастаньеда проведут поединок в легчайшем весе на турнире UFC Fight Night 273 в ночь с 18 на 19 апреля. Вечер смешанных единоборств пройдет в спортивном комплексе «Канада Лайф-центр» в Виннипеге (Канада). Бой Вологдин — Кастаньеда начнется около 00.20 по московскому времени.

ММА UFC: Кастанеда — Вологдин

Где смотреть трансляцию

Трансляцию турнира UFC Fight Night 273 в полном объеме покажут на телеканале «Матч Боец» и платформе UFC Fight Pass (по платной подписке). Бои основного карда будут доступны на телеканале и сайте «Матч ТВ».

Результаты боя Вологдин — Кастаньеда и других поединков будут доступны в нашем матч-центре и ленте новостей раздела UFC.

Статистика бойцов

25-летний Вологдин имеет профессиональный рекорд — 12 побед, четыре поражения и одна ничья. Этот поединок станет для Марка дебютом в промоушене. В последнем своем бою, который состоялся 7 октября 2025 года, россиянин победил эквадорца Хуана Мартинетти единогласным решением судей.

34-летний Кастаньеда в карьере одержал 21 победу и потерпел восемь поражений. В последнем своем бою, который состоялся 26 апреля 2025 года, американец проиграл соотечественнику Крису Гутьерресу раздельным решением судей.

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Джон Кастанеда
Марк Вологдин
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