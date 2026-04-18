Дарья Железнякова — Мелисса Кроден: прямая трансляция боя UFC

Дарья Железнякова из России и канадка Мелисса Кроден проведут поединок в легчайшем весе на турнире UFC Fight Night 273 в ночь с 18 на 19 апреля. Вечер смешанных единоборств пройдет в спортивном комплексе «Канада Лайф-центр» в Виннипеге (Канада). Бой Железнякова — Кроден начнется около 1.30 по московскому времени.

ММА UFC: Кроден — Железнякова

Где смотреть трансляцию

Трансляцию турнира UFC Fight Night 273 в полном объеме покажут на телеканале «Матч Боец» и платформе UFC Fight Pass (по платной подписке). Бои основного карда будут доступны на телеканале и сайте «Матч ТВ».

Результаты боя Кроден — Железнякова и других боев будут доступны в нашем матч-центре и ленте новостей раздела UFC.

Статистика бойцов

На счету 30-летней Железняковой профессиональный рекорд — 10 побед и два поражения. В последнем своем бою, который состоялся 21 июня 2025 года, россиянка победила англичанку Мелиссу Диксон единогласным решением судей.

35-летняя Кроден в карьере одержала семь побед и потерпела три поражения. В последнем своем бою, который состоялся 13 декабря 2025 года, канадка проиграла единогласным решением судей Луане Сантос из Барзилии.