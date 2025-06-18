UFC анонсировал турнир в Абу-Даби 26 июля с боями Петра Яна, Саида Нурмагомедова и Шары Буллета

UFC объявил кард турнира в Абу-Даби, который состоится 26 июля.

В главном поединке вечера в среднем весе сойдутся австралиец Роберт Уиттакер и нидерландец Ренье де Риддер.

Соглавным событием станет бой между россиянином Мовсаром Евлоевым и американцем Аароном Пико.

Также на турнире состоятся поединки с участием Петра Яна, Саида Нурмагомедова, Шарабутдина «Буллета» Магомедова и Никиты Крылова.

Основной кард турнира UFC в Абу-Даби

Роберт Уиттакер (Австралия) vs Ренье де Риддер (Нидерланды)

Мовсар Евлоев (Россия) — Аарон Пико (США)

Петр Ян (Россия) — Маркус Макги (США)

Брайс Митчелл (США) — Саид Нурмагомедов (Россия)

Шара Буллет (Россия) — Марк-Андре Барио (Канада)

Никита Крылов (Россия) — Богдан Гуськов (Узбекистан)