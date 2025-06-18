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18 июня 2025, 16:20

Тагир Уланбеков против Азата Максума: дата и где смотреть бой на турнире UFC в Баку

Тагир Уланбеков и Азат Максум проведут поединок на UFC Fight Night 21 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Тагир Уланбеков.
Фото Global Look Press

Россиянин Тагир Уланбеков и казах Азат Максум проведут поединок в наилегчайшем весе на UFC Fight Night в субботу, 21 июня. Турнир состоится в «Баку Кристал Холле» в Баку (Азербайджан). Начало вечера ММА — в 19.00 по московскому времени.

ММА UFC: Уланбеков — Максум

Трансляцию турнира в полном объеме покажут на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Боец» и на платформе UFC Fight Pass. Также смотреть вечер смешанных единоборств можно в ретрансляции федерального канала на платформах Окко и «Кинопоиск» по платной подписке. Анонсы, прогнозы, новости и другие материалы о турнире доступны в разделе UFC на сайте «СЭ». Результаты боев UFC Fight Night в Баку можно отслеживать в нашем матч-центре ММА.

33-летний Уланбеков в ММА провел 18 боев, в которых одержал 16 побед и потерпел 2 поражения. 30-летний Максум имеет профессиональный рекорд: 17 побед и 1 поражение.

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Азат Максум
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