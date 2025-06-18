Тагир Уланбеков против Азата Максума: дата и где смотреть бой на турнире UFC в Баку

Россиянин Тагир Уланбеков и казах Азат Максум проведут поединок в наилегчайшем весе на UFC Fight Night в субботу, 21 июня. Турнир состоится в «Баку Кристал Холле» в Баку (Азербайджан). Начало вечера ММА — в 19.00 по московскому времени.

ММА UFC: Уланбеков — Максум

Трансляцию турнира в полном объеме покажут на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Боец» и на платформе UFC Fight Pass. Также смотреть вечер смешанных единоборств можно в ретрансляции федерального канала на платформах Окко и «Кинопоиск» по платной подписке. Анонсы, прогнозы, новости и другие материалы о турнире доступны в разделе UFC на сайте «СЭ». Результаты боев UFC Fight Night в Баку можно отслеживать в нашем матч-центре ММА.

33-летний Уланбеков в ММА провел 18 боев, в которых одержал 16 побед и потерпел 2 поражения. 30-летний Максум имеет профессиональный рекорд: 17 побед и 1 поражение.