Мухаммад Наимов против Богдана Града: дата и где смотреть бой на турнире UFC в Баку

Мухаммад Наимов и Богдан Град проведут поединок на турнире UFC

Мухаммад Наимов из Таджикистана и Богдан Град из Австрии, выступающие в полулегком весе, встретятся на турнире UFC Fight Night в субботу, 21 июня. Поединок пройдет в «Баку Кристал Холле» в Баку (Азербайджан) и начнется около 22.00 по московскому времени.

В прямом эфире поединки основного карда покажут UFC Fight Pass, канал и сайт «Матч ТВ» и онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне ретрансляции федерального канала.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию турнира UFC в Баку. Результаты боев UFC можно отслеживать в нашем матч-центре ММА.

Наимов одержал 12 побед и потерпел 3 поражения в профессиональных ММА. Град провел 17 поединков на профессиональном уровне, одержав 15 побед и потерпев 2 поражения.