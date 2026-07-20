UFC Абу-Даби: дата и время, полный кард, где трансляция

Турнир UFC Fight Night 282 пройдет в субботу, 25 июля. Вечер смешанных единоборств состоится на арене Etihad Arena на острове Яс в Абу-Даби (ОАЭ). Главным событием шоу станет бой в полутяжелом весе между россиянином Магомедом Анкалаевым и представляющим Узбекистан Богданом Гуськовым.

Предварительные бои UFC Абу-Даби начнутся в 16.00 по московскому времени. Основной кард стартует в 19.00 мск.

Кард боев турнира UFC Абу-Даби

В главном бою вечера встретятся Магомед Анкалаев и Богдан Гуськов. В соглавном поединке австралиец Стив Эрцег проведет бой с представителем Узбекистана Рамазаном Темировым.

Главный кард

Магомед Анкалаев (21-2-1-1) — Богдан Гуськов (18-3-1)

Стив Эрцег (14-4) — Рамазан Темиров (19-3)

Ислам Дулатов (12-1) — Веллингтон Турман (18-8)

Магомед Зайнуков (8-0) — Дамиан Ржепецки (10-0)

Ризван Куниев (13-3-1-1) — Тайрелл Форчун (18-3-0-2)

Абубакар Вагаев (24-4) — Сайгид Изагахмаев (22-3)

Предварительный кард

Вальтер Уокер (15-1) — Томас Петерсен (11-4)

Мухаммал Саид (9-0) — Дастин Джейкоби (22-9-1)

Исмаэл Бонфим (20-6) — Аксель Сола (11-1-1)

Магомед Тучалов (6-0) — Брендсон Рибейро (17-10)

Нурулло Алиев (11-0) — Майк Дэвис (12-3)

Сантьяго Понзиниббио (30-9) — Сэм Паттерсон (14-3-1)

Коди Гибсон (21-12) — Абдул Хуссейн (15-2)

Где смотреть трансляцию турнира UFC Абу-Даби

Турнир UFC Абу-Даби в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Боец», а также сайты matchtv.ru и sportbox.ru. Старт трансляции — в 16.00 мск.

Предварительный кард также будет доступен на онлайн-платформе UFC Fight Pass. Начало основного карда — в 19.00 мск.

Результаты боев турнира UFC 329 можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе UFC нашего сайта.

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