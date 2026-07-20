Магомед Анкалаев: кто следующий соперник на UFC

С кем подерется Магомед Анкалаев в следующем бою на каком турнире

Российский боец UFC Магомед Анкалаев должен провести следующий поединок на турнире UFC Fight Night в Абу-Даби (ОАЭ) в субботу, 25 июля 2026 года. Соперником 34-летнего россиянина станет 33-летний представитель Узбекистана Богдан Гуськов. Их бой пройдет в полутяжелой весовой категории и станет главным событием турнира на арене Etihad Arena.

ММА UFC: Анкалаев — Гуськов

Изначально Анкалаев должен был встретиться с американцем Халилом Раунтри-младшим. Однако Раунтри снялся с турнира из-за травмы, после чего UFC назначил Гуськова новым соперником россиянина. Характер повреждения американского бойца официально не раскрывался.

Рекорд Анкалаева в профессиональных единоборствах — 21 победа, два поражения, одна ничья и один бой без результата. В предыдущем поединке Магомед проиграл Алексу Перейре техническим нокаутом в первом раунде и потерял чемпионский пояс на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе (США) 4 октября 2025 года.

У Гуськова — 18 побед, три поражения и одна ничья в профессиональной карьере. В последнем поединке представитель Узбекистана завершил бой с поляком Яном Блаховичем вничью решением большинства судей на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе 6 декабря 2025 года.

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