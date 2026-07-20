Шон О'Мэлли считает, что возможный реванш с Петром Яном может стать самым кассовым боем UFC в легчайшем весе

Американский боец UFC Шон О'Мэлли прокомментировал возможный реванш с россиянином Петром Яном и назвал, что их бой может побить рекорд по кассовым сборам.

О'Мэлли победил Яна раздельным решением судей на турнире UFC 280 в Абу-Даби 22 октября 2022 года.

«Мой бой с Чито был самым крупным по цифрам и кассовым сборам. Но, думаю, наш реванш с Петром превзойдет даже его», — приводит слова О'Мэлли MMAFighting.

31-летний О'Мэлли за карьеру одержал 20 побед и потерпел три поражения. На счету 33-летнего Яна 20 побед и 5 поражений.