Алиев проиграл Доусону единогласным решением судей и покинул октагон на коляске

Таджикский боец Нурулло Алиев проиграл американцу Гранту Доусону единогласным решением судей на турнире UFC 333 в Абу-Даби — 28:29, 28:29, 28:29.

Это первое поражение в карьере Алиева. Перед третьим раундом боец из Таджикистана получил травму бедра, но отказался прекращать поединок. После завершения боя он был вынужден покинуть октагон на коляске.

Главным событием вечера в Абу-Даби станет титульный бой россиянина Мовсара Евлоева и австралийца Александра Волкановски. Со-главным событием турнира станет титульный бой россиянина Петра Яна с грузином Мерабом Двалишвили.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max