Немков надеется на победу Евлоева над Волкановски: «Поединок будет тяжелым»

Российский боец PFL Вадим Немков в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от поединка россиянина Мовсара Евлоева против австралийца Александра Волкановски на турнире UFC 333.

«Поединок будет тяжелый для Мовсара, Волкановски — боец высокого уровня. У австралийца хорошие ударная и борцовская техники, защита от тейкдаунов. Очень вязкое противостояние прогнозирую, которое продлится все пять раундов. Хотелось бы, конечно, чтобы выиграл Мовсар. Но фаворита в этом бою нет, все решат судьи», — сказал Немков «СЭ».

Турнир UFC 333 состоится в субботу, 24 октября 2026 года, на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ). В главном событии чемпион полулегкого веса Александр Волкановски встретится с непобежденным россиянином Мовсаром Евлоевым.

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