Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC
UFC 333: Немков надеется на победу Евлоева над Волкановски

Немков надеется на победу Евлоева над Волкановски: «Поединок будет тяжелым»

Дарик Агаларов
корреспондент

Российский боец PFL Вадим Немков в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от поединка россиянина Мовсара Евлоева против австралийца Александра Волкановски на турнире UFC 333.

«Поединок будет тяжелый для Мовсара, Волкановски — боец высокого уровня. У австралийца хорошие ударная и борцовская техники, защита от тейкдаунов. Очень вязкое противостояние прогнозирую, которое продлится все пять раундов. Хотелось бы, конечно, чтобы выиграл Мовсар. Но фаворита в этом бою нет, все решат судьи», — сказал Немков «СЭ».

UFC.UFC 333 Волкановски — Евлоев: дата, кард боев, все россияне — основная информация о турнире

Турнир UFC 333 состоится в субботу, 24 октября 2026 года, на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ). В главном событии чемпион полулегкого веса Александр Волкановски встретится с непобежденным россиянином Мовсаром Евлоевым.

Перед этим Петр Ян защитит пояс в легчайшем весе в третьем бою против Мераба Двалишвили.

Мовсар Евлоев.Где смотреть UFC 333 в России: прямая трансляция, время начала

Подписывайся на канал «СЭ» в Max

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Александр Волкановски
Вадим Немков
Мовсар Евлоев
UFC 333
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Петр Ян победил Двалишвили и защитил пояс чемпиона UFC
Абрамовичу — 60. Как он влюбился в футбол и провернул одну из самых громких сделок в истории Англии
Обляков эффективнее Барко, фарт армейцев против Даку и Угальде. Кто сильнее перед дерби — ЦСКА или «Спартак»
Популярное видео
«Волейбол. Наши чемпионы» | Вадим Хамутцких
«Волейбол. Наши чемпионы» | Вадим Хамутцких
Долго ли «Авангард» будет терпеть Буше?
Долго ли «Авангард» будет терпеть Буше?
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Сочи»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Сочи»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Лиллестрем» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, 3-й тур, видеообзор матча
«Лиллестрем» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, 3-й тур, видеообзор матча
«Борнмут» — «Милан»: Лига Европы, 3-й тур, видеообзор матча
«Борнмут» — «Милан»: Лига Европы, 3-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Викинг»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Викинг»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — ЛАСК: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — ЛАСК: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Ланс»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Ланс»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Комо» — «Манчестер Юнайтед»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Комо» — «Манчестер Юнайтед»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Лилль» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Лилль» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Оренбург»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Оренбург»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Ростов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Ростов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: UFC 333 Волкановски — Евлоев и Ян — Двалишвили: главные материалы о турнире в Абу-Даби
Двалишвили — о поражении от Яна: «Он был лучше, он победитель»
Евлоев проиграл Волкановски в главном бою на турнире UFC 333
Волкановски — Евлоев, Ян — Двалишвили, Волков — Куниев: онлайн-трансляция UFC 333
Волкановски победил Евлоева в бою за пояс UFC в полулегком весе — онлайн из Абу-Даби
Ян после защиты титула UFC: «Я — чемпион. Дайте хоть Кинг Конга, пусть только делает вес»
Выдающийся бой Петра Яна. Проиграл первые два раунда, а потом разобрал Двалишвили
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Алекс Волкановски — Мовсар Евлоев: где смотреть титульный бой UFC 333 бесплатно

Алиев проиграл Доусону единогласным решением судей и покинул октагон на коляске
Новости
RSS RSS
Все новости