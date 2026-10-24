Крылов проиграл Яхьяеву техническим нокаутом в первом раунде

Россиянин Никита Крылов проиграл техническим нокаутом выступающему за Турцию Абдул-Рахману Яхьяеву на турнире UFC 333 в Абу-Даби.

Встреча завершилась в первом раунде — рефери остановил поединок после того, как Яхьяев провел неудачную попытку удушающего, а затем добил соперника.

Теперь рекорд Крылова составляет 31 победу при 13 поражениях. Россиянин проиграл второй раз подряд. У Яхьяева это 11 победа в карьере и четвертая подряд в UFC.

Главным событием вечера в Абу-Даби станет титульный бой россиянина Мовсара Евлоева и австралийца Александра Волкановски. Со-главным событием турнира станет титульный бой россиянина Петра Яна с грузином Мерабом Двалишвили.

ММА UFC: Крылов — Яхьяев

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