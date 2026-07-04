UFC 329: дата и время турнира, полный кард, где смотреть онлайн

Турнир UFC 329 состоится в ночь на воскресенье, 12 июля, по московскому времени. Шоу пройдет в Лас-Вегасе (США) на арене T-Mobile Arena.

Время начала боев турнира UFC 329

Ранние предварительные бои начнутся в 00.00 по московскому времени, предварительный кард стартует в 02.00 мск, основной кард — в 04.00 мск.

Кард боев турнира UFC 329

Главным событием вечера станет бой-реванш в полусреднем весе между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Максом Холлоуэем. В соглавном поединке в легком весе встретятся француз Бенуа Сен-Дени и англичанин Пэдди Пимблетт.

Основной кард

Конор Макгрегор (22-6) — Макс Холлоуэй (27-9)

Бенуа Сен-Дени (17-3-0-1) — Пэдди Пимблетт (23-4)

Кори Сэндхаген (18-6) — Марио Баутиста (17-3)

Брэндон Ройвал (17-9) — Лоньер Кавана (10-1)

Кинг Грин (35-17-1-1) — Терренс Маккинни (18-8)

Предварительный кард

Роберт Уиттакер (27-9) — Никита Крылов (31-11)

Гейбл Стивсон (3-0) — Элиша Эллисон (5-2)

Коди Гарбрандт (15-7) — Адриан Янез (17-6-1)

Люк Райли (13-0) — Кай Камака III (18-7-1)

Ранние предварительные бои

Трейси Кортес (12-3) — Ван Цун (9-1)

Дэмиан Пинас (9-1) — Сезар Алмейда (7-2)

Фарид Башарат (15-0) — Этин Юинг (10-2)

Райан Гандра (9-1) — Закари Риз (10-3-0-1)

Алессандро Коста (16-5) — Коди Дерден (18-10-1)

Бой Фарид Башарат — Этин Юинг был заявлен в раннем предварительном карде, однако Юинг снялся с турнира. Информация о новом сопернике Башарата уточняется.

Где смотреть трансляцию турнира UFC 329

Турнир в полном объеме покажут платформа UFC Fight Pass и телеканал «Матч! Боец». Старт трансляции — в 00.00 12 июля.

Главный кард также в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». Кроме того, основные бои вечера можно смотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko в ретрансляции федерального телеканала. Начало основного карда — в 04.00 мск.

Ключевые события и результаты боев UFC 329 можно отслеживать в матч-центре ММА и ленте новостей UFC нашего сайта.