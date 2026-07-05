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Бразилец Руффи будет запасным на бой Макгрегора и Холлоуэя

Сергей Ярошенко

Бразильский боец Маурисио Руффи сообщил, что будет запасным для реванша между Конором Макгрегором и Максом Холлоуэем.

Поединок между 37-летним ирландцем и 34-летним американцем возглавит турнир UFC 329, который пройдет 11 июля в Лас-Вегасе.

«Всем привет. Вы знаете, что я предложил себя в качестве запасного для боя Конора Макгрегора и Макса Холлоуэя. Завтра, в понедельник, я отправлюсь в Лас-Вегас. Я хорошо за собой следил, эти парни заставили меня тренироваться прямо во время отпуска. Посмотрим, как все сложится. Мой бой с Конором Макгрегором был бы хорошим», — сказал Руффи в соцсетях.

Макгрегор и Холлоуэй уже встречались в UFC в 2013 году. Тогда ирландец победил единогласным решением судей.

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Конор Макгрегор
Макс Холлоуэй
Маурисио Руффи
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