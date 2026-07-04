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UFC 329: когда пройдет турнир, где смотреть трансляцию

Турнир UFC 329 пройдет 12 июля в Лас-Вегасе
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Конор Макгрегор.
Фото Getty Images

Турнир UFC 329 пройдет в ночь на воскресенье, 12 июля, по московскому времени в Лас-Вегасе (США). Соревнования состоятся на арене T-Mobile Arena. Главным событием станет бой-реванш в полусреднем весе между Конором Макгрегором и Максом Холлоуэем.

Ранние предварительные бои начнутся в 00.00 по московскому времени, предварительный кард стартует в 02.00 мск. Основной кард начнется в 04.00 мск. Бой Макгрегор — Холлоуэй ожидается ближе к концу основной программы турнира.

В прямом эфире турнир UFC 329 покажет UFC Fight Pass. В России трансляция также будет доступна на телеканале «Матч! Боец». Бои основного карда покажут телеканал «Матч ТВ», а также онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в ретрансляции федерального канала.

В соглавном событии турнира Бенуа Сен-Дени встретится с Пэдди Пимблеттом в легком весе. Также в карде заявлены поединки Кори Сэндхаген — Марио Баутиста, Брэндон Ройвал — Лоньер Кавана, Кинг Грин — Терренс Маккинни, Роберт Уиттакер — Никита Крылов, Гейбл Стивсон — Элиша Эллисон и Коди Гарбрандт — Адриан Янез.

Результаты боев UFC 329 можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе UFC на нашем сайте.

UFC: новости и обзоры боев, расписание турниров и результаты поединков, видео

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Конор Макгрегор
Макс Холлоуэй
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UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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