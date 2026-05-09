Байсангур Сусуркаев — Джорден Сантос: прямая трансляция боя UFC 328

Байсангур Сусуркаев и Джорден Сантос проведут поединок на UFC 328 в Ньюарке 10 мая

Бой UFC 328 в среднем весе между российским бойцом Байсангуром Сусуркаевым и бразильцем Джорденом Сантосом состоится в рамках ранних прелимов турнира. Шоу пройдет в ночь на воскресенье, 10 мая. Событие принимает спортивный комплекс «Пруденшал-центр» в Ньюарке (США).

ММА UFC: Сусуркаев — Сантос

Поединок Сусуркаева и Сантоса начнется около 0.30 по московскому времени. Советуем следить за событием заранее.

25-летний Байсангур Сусуркаев в профессиональной карьере провел 11 боев, одержал 11 побед при нуле поражений.

28-летний Джорден Сантос в профессиональных ММА имеет 11 побед и 2 поражения.

Трансляцию турнира UFC 328 с боем Сусуркаев — Сантос в полном объеме покажут официальное приложение UFC Fight Pass, телеканал «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru (все варианты — на платной основе). Начало прямого эфира — в 00.00 мск.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий UFC 328. Результат боя Сусуркаев — Сантос, как и других поединков турнира, можно узнать в матч-центре ММА и разделе UFC на нашем сайте.

Главное событие UFC 328 — бой за титул чемпиона в среднем весе между чемпионом, российским боцом, представляющим ОАЭ, Хамзатом Чимаевым и американцем Шоном Стриклендом. Соглавный поединок — бой за титул в наилегчайшем весе американцем мьянманского происхождения Джошуа Ваном и японцем Тацуро Таирой.