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9 мая, 22:50

Байсангур Сусуркаев — Джорден Сантос: прямая трансляция боя UFC 328

Байсангур Сусуркаев и Джорден Сантос проведут поединок на UFC 328 в Ньюарке 10 мая
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press

Бой UFC 328 в среднем весе между российским бойцом Байсангуром Сусуркаевым и бразильцем Джорденом Сантосом состоится в рамках ранних прелимов турнира. Шоу пройдет в ночь на воскресенье, 10 мая. Событие принимает спортивный комплекс «Пруденшал-центр» в Ньюарке (США).

ММА UFC: Сусуркаев — Сантос

Поединок Сусуркаева и Сантоса начнется около 0.30 по московскому времени. Советуем следить за событием заранее.

25-летний Байсангур Сусуркаев в профессиональной карьере провел 11 боев, одержал 11 побед при нуле поражений.

28-летний Джорден Сантос в профессиональных ММА имеет 11 побед и 2 поражения.

Трансляцию турнира UFC 328 с боем Сусуркаев — Сантос в полном объеме покажут официальное приложение UFC Fight Pass, телеканал «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru (все варианты — на платной основе). Начало прямого эфира — в 00.00 мск.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий UFC 328. Результат боя Сусуркаев — Сантос, как и других поединков турнира, можно узнать в матч-центре ММА и разделе UFC на нашем сайте.

Хамзат Чимаев&nbsp;&mdash; Шон Стрикленд.Чимаев — Стрикленд, Волков — Кортес-Акоста: онлайн-трансляция UFC 328

Главное событие UFC 328 — бой за титул чемпиона в среднем весе между чемпионом, российским боцом, представляющим ОАЭ, Хамзатом Чимаевым и американцем Шоном Стриклендом. Соглавный поединок — бой за титул в наилегчайшем весе американцем мьянманского происхождения Джошуа Ваном и японцем Тацуро Таирой.

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Байсангур Сусуркаев
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