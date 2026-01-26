UFC 325 Воланковски — Лопес 2: дата турнира, кард боев, где смотреть трансляцию

Турнир по смешанным единоборствам UFC 325 пройдет в ночь с 31 января на 1 февраля. Шоу примет «Кудос Банк Арена» в Сиднее (Австралия). Начало — в 1.00 по московскому времени. Основной кард стартует в 5.00 мск.

В главном событии вечера за чемпионский пояс в полулегком весе подерутся австралиец Алекс Волкановски и бразилец Диего Лопес. В соглавном бою сойдутся Дэн Хукер из Новой Зеландии и француз Бенуа Сен-Дени.

Полный кард UFC 325

Основной кард

Алекс Волкановски — Диего Лопес;

Дэн Хукер — Бенуа Сен-Дени;

Рафаэль Физиев — Маурисио Руффи;

Тай Туиваса — Таллисон Тейшейра;

Куиллан Салкиллд — Джейми Малларки;

Джуниор Тафа — Билли Элекана.

Предварительный кард

Кэмерон Роустон — Коди Брандейдж;

Джейкоб Малкун — Торрес Финни;

Джонатан Микаллеф — Обан Эллиотт;

Каан Офли — Чжа И;

Ким Сан Ук — Дом Мар Фан;

Кейитиро Накамура — Себастьян Салай;

Суланрангбо — Лоуренс Луи;

Аарон Тау — Намсрай Батбаяр.

Где смотреть UFC 325

За результатами вечера ММА можно следить в разделе UFC на сайте «СЭ» и нашем матч-центре. В полном объеме турнир покажут на телеканале «Матч! Боец» и платформе UFC Fight Pass. Бои основного карда будут доступны на телеканале «Матч ТВ», платформах «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального канала).