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26 января, 19:00

Александр Волкановски — Диего Лопес 2: дата и время начала боя UFC 325

Волкановски и Лопес проведут титульный бой на UFC 325 1 февраля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Александр Волкановски.
Фото Getty Images

Австралийский боец Александр Волкановски и бразилец Диего Лопес проведут титульный бой в полулегком весе на турнире UFC 325 в ночь с 31 января на 1 февраля. Вечер смешанных единоборств пройдет на «Кудос Банк Арене» в Сиднее (Австралия). Начало основного карда — в 5.00 по московскому времени.

Рекорд 36-летнего Волкановски в профессиональной карьере — 27 побед (13 нокаутом) и четыре поражения. В профессиональных ММА 30-летний Лопес одержал 27 побед (10 нокаутом) и потерпел семь поражений.

В первом бою соперников на UFC 314, который состоялся 13 апреля 2025 года, победу единогласным решением судей одержал Александр Волкановски.

За результатами вечера ММА можно следить в разделе UFC на сайте «СЭ» и нашем матч-центре. В полном объеме турнир покажут на телеканале «Матч! Боец» и платформе UFC Fight Pass. Бои основного карда будут доступны на телеканале «Матч ТВ», платформах «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального канала).

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Александр Волкановски
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