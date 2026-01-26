Царукян — о поединке Гейджи и Пимблетта: «Я не понял геймплан Пэдди»

Первый номер легкого веса UFC Арман Царукян высказался о прошедшем поединке Джастина Гейджи и Пэдди Пимблетта за временный титул UFC в легком весе, в котором победу одержал Гейджи.

«Я не понял геймплан Пэдди. Он хотел боксировать с Гейджи, но в итоге у него ничего не получилось ни в стойке, ни в борьбе. Он просто немного моложе и лучше держит удар, но он отстой. Да, многие говорят, что были удивлены тем, как Пэдди принимал все эти удары, но он побывал в нокдауне сколько — пятнадцать, двадцать раз за бой? Джастин просто уже не в лучшей форме. Три-четыре года назад Гейджи был другой, но сейчас он стареет, и у него остается время всего на парочку поединков», — сказал Царукян в интервью порталу MMA Fighting.

После UFC 324 у Гейджи 27 побед и пять поражений в ММА. Пимблетт же потерпел свое первое поражение в UFC. Суммарно в ММА у него 23 победы и четыре поражения.

Антон Лемонджава