Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

26 января, 14:52

Царукян — о поединке Гейджи и Пимблетта: «Я не понял геймплан Пэдди»

Первый номер легкого веса UFC Арман Царукян высказался о прошедшем поединке Джастина Гейджи и Пэдди Пимблетта за временный титул UFC в легком весе, в котором победу одержал Гейджи.

«Я не понял геймплан Пэдди. Он хотел боксировать с Гейджи, но в итоге у него ничего не получилось ни в стойке, ни в борьбе. Он просто немного моложе и лучше держит удар, но он отстой. Да, многие говорят, что были удивлены тем, как Пэдди принимал все эти удары, но он побывал в нокдауне сколько — пятнадцать, двадцать раз за бой? Джастин просто уже не в лучшей форме. Три-четыре года назад Гейджи был другой, но сейчас он стареет, и у него остается время всего на парочку поединков», — сказал Царукян в интервью порталу MMA Fighting.

После UFC 324 у Гейджи 27 побед и пять поражений в ММА. Пимблетт же потерпел свое первое поражение в UFC. Суммарно в ММА у него 23 победы и четыре поражения.

Антон Лемонджава

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Джастин Гейджи
Пэдди Пимблетт
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Отец Лионеля Месси умер от тяжелой болезни
Кузя выбирает между «Трактором» и «Сибирью», «Ак Барс» претендует на больших звезд НХЛ, а СКА. Трансферные новости КХЛ на 8 августа
Путин связал День физкультурника с данью памяти поколениям великих спортсменов
Бывший хоккеист Эйвери снялся в фильме «Одиссея» Нолана
Как не стать жертвой нелегального криптообменника. Ответы на главные вопросы
Малина и клубника вошли в список опасных продуктов при циклоспорозе
Популярное видео
«Волейбол. Наши чемпионы» | Григорий Берлянд
«Волейбол. Наши чемпионы» | Григорий Берлянд
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
Куда перейдет Кузнецов / Глотов в СКА / трансферы КХЛ
Куда перейдет Кузнецов / Глотов в СКА / трансферы КХЛ
«Волейбол. Наши чемпионы» | Анатолий Чинилин
«Волейбол. Наши чемпионы» | Анатолий Чинилин
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Факел»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Факел»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Зенит»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Зенит»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Рубин»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Рубин»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
Странный переход Глотова. Вернется ли Кузнецов в «Трактор»?
Странный переход Глотова. Вернется ли Кузнецов в «Трактор»?
Каким должно быть сердце спортсмена
Каким должно быть сердце спортсмена
«Велес» — «Ротор»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Ротор»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Локомотив»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Локомотив»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Ростов»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Ростов»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Салават Юлаев» попрощался с Евгением Кузнецовым
«Салават Юлаев» попрощался с Евгением Кузнецовым
Хет-трик Глушенкова, победы «Краснодара» и «Спартака»: видео
Хет-трик Глушенкова, победы «Краснодара» и «Спартака»: видео
«Волга» — «Челябинск»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Челябинск»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Хабиб назвал сроки нового боя Умара Нурмагомедова: «Мы готовы провести его уже в мае или в июне»

UFC 325 Воланковски — Лопес 2: дата турнира, кард боев, где смотреть трансляцию
Новости
RSS RSS
Все новости