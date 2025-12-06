Курбанов о реванше Яна и Двалишвили: «Думаю, что это будет великий бой»

Бывший чемпион по версиям WBO International и WBO Inter-Continental в первом среднем весе россиянин Магомед Курбанов прокомментировал предстоящий бой Петра Яна и Мераба Двалишвили.

«Честно скажу, очень верю в Петра Яна. Я знаю, что может быть сложно, может быть неудобно. Потому как он сейчас прошел подготовку с полной уверенностью, сфокусированный. Я верю в него, в его бокс, в его напор, желание, дерзость, силу, что он его нокаутирует. Прям верю в это. У него есть все для этого. И там команда у него рядом. Ильяс Хамзин подъехал, мотиватор. Я думаю, что это будет великий бой. Буду смотреть обязательно. Обязательно буду смотреть. И я думаю, что он его снесет», — цитирует Курбанова «Чемпионат».

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Ян проведет реванш с действующим обладателем пояса Двалишвили на турнире UFC 323. Бой пройдет в ночь с 6 на 7 декабря в Лас-Вегасе. Первый поединок соперников состоялся 11 марта 2023 года на турнире UFC Fight Night 221. Тогда Двалишвили победил Яна единогласным решением судей.

ММА UFC: Двалишвили — Ян