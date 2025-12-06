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Тренер Шары Буллета предсказал победу нокаутом Петра Яна в UFC

Ана Горшкова
Корреспондент

Тренер Шары Буллета Гор Азизян поделился ожиданиями от поединка российского бойца Петра Ян против действующего чемпиона UFC в легчайшем весе Мераба Двалишвили

«Раньше склонялся к победе Мераба, но сейчас поговорил с Богданом Гуськовым. Он тоже дерется на этом турнире, и он сказал, что Петр сделал очень хорошие выводы и серьезно подтянул борцовские навыки, — у него теперь в лагере работает борец. И я уже начинаю думать, что Петр Ян вернет пояс в Россию. Верю, что Петр победит нокаутом. Эта победа нужна больше нам, Петру, всей России», — приводит слова Азизяна «РБК Спорт».

Бой UFC 323 Мераб Двалишвили&nbsp;&mdash; Петр Ян&nbsp;2, 7&nbsp;декабря 2025: прямая онлайн трансляция.Бой-реванш Яна против Двалишвили: Петр отберет пояс у Мераба? Онлайн-трансляция UFC 323

Турнир UFC 323 пройдет в ночь с 6 на 7 декабря. Поединок Двалишвили и Яна станет главным событием вечера.

Это будет их второй бой друг против друга. Первый поединок состоялся 11 марта 2023 года, единогласным решением судей победил грузин (50-45, 50-45, 50-45).

ММА UFC: Двалишвили — Ян
Источник: РБК Спорт
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Мераб Двалишвили
Петр Ян
UFC
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