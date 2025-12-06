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Мераб Двалишвили: статистика бойца, рекорд перед реваншем с Петром Яном на UFC 323

Дмитрий Сомов
Фото Global Look Press

Реванш Мераба Двалишвили и Петра Яна станет главным событием турнира UFC 323, который состоится в ночь с 6 на 7 декабря в Лас-Вегасе. На кону — титул чемпиона UFC в легчайшем весе.

Бой UFC 323 Мераб Двалишвили&nbsp;&mdash; Петр Ян&nbsp;2, 7&nbsp;декабря 2025: прямая онлайн трансляция.Бой-реванш Яна против Двалишвили: Петр отберет пояс у Мераба? Онлайн-трансляция UFC 323

Основные данные Мераба Двалишвили

Возраст: 34 года (родился 10 января 1991 года).

Дебют в ММА: 2014 год.

Профессиональный рекорд в ММА: 21-4 (победы-поражения).

Дебют в UFC: 2017 год.

Рекорд в UFC: 14-2 (14 побед подряд — один из лучших винстриков в легчайшем весе).

ММА UFC: Двалишвили — Ян

Предыдущий бой Мераба Двалишвили

4 октября 2025 года Двалишвили победил американца Кори Сэндхэгена единогласным решением и защитил чемпионский пояс.

Мераб Двалишвили vs&nbsp;Петр Ян: главный бой турнира UFC 323.Петр Ян vs Мераб Двалишвили 2: время начала, результаты бойцов, прогноз и трансляция боя UFC 323

Первый бой с Петром Яном

Первый поединок между Двалишвили и Яном прошел 11 марта 2023 года в Лас-Вегасе. Тогда Мераб победил единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45).

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 323 Двалишвили — Ян 2.

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Мераб Двалишвили
Петр Ян
UFC
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