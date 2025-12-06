Мераб Двалишвили: статистика бойца, рекорд перед реваншем с Петром Яном на UFC 323
Реванш Мераба Двалишвили и Петра Яна станет главным событием турнира UFC 323, который состоится в ночь с 6 на 7 декабря в Лас-Вегасе. На кону — титул чемпиона UFC в легчайшем весе.
Основные данные Мераба Двалишвили
Возраст: 34 года (родился 10 января 1991 года).
Дебют в ММА: 2014 год.
Профессиональный рекорд в ММА: 21-4 (победы-поражения).
Дебют в UFC: 2017 год.
Рекорд в UFC: 14-2 (14 побед подряд — один из лучших винстриков в легчайшем весе).
ММА UFC: Двалишвили — Ян
Предыдущий бой Мераба Двалишвили
4 октября 2025 года Двалишвили победил американца Кори Сэндхэгена единогласным решением и защитил чемпионский пояс.
Первый бой с Петром Яном
Первый поединок между Двалишвили и Яном прошел 11 марта 2023 года в Лас-Вегасе. Тогда Мераб победил единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45).
«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 323 Двалишвили — Ян 2.
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