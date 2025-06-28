Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

28 июня, 12:00

UFC 317 Топурия — Оливейра: кард турнир и где смотреть трансляцию боев

Турнир UFC 317 пройдет в ночь на 29 июня в США
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

Турнир UFC 317 состоится в ночь с субботы на воскресенье, с 28 на 29 июня. Событие пройдет в Лас-Вегасе (США) в спортивном комплексе «Ти-Мобайл Арена».

Время начала боев турнире UFC 317

Шоу стартует с ранних прелимов в 1.30 мск 29 июня. Поединки главного карда — в 5.00 мск.

Главным событием вечера станет титульный бой в легком весе между испанцем грузинского происхождения Илией Топурией и бразильцем Чарльзом Оливейрой. В соглавном событии — бой за титул чемпиона в наилегчайшем весе между действующим чемпионом, бразильцем Александром Пантожей и новозеландцем Каем Кара-Фрэнсом.

Кард боев турнира UFC 317

Главный кард

  • Илия Топурия (16-0) — Чарльз Оливейра (35-10-0-1): титульный бой

  • Александр Пантожа (29-5) — Кай Кара Фрэнс (25-11): титульный бой

  • Бениэл Дариуш (22-6-1) — Ренато Мойкано (20-6-1)

  • Брэндон Ройвал (17-7) — Джошуа Ван (14-2)

  • Пэйтон Тэлботт (9-1) — Фелипе Лима (14-1)

Предварительный кард

  • Джек Херманссон (24-8) — Грегори Родригес (16-6)

  • Хайдер Эмил (11-0) — Хосе Мигель Дельгадо (9-1)

  • Вивьен Арауджо (13-6) — Трэйси Кортез (11-2)

  • Терренс Маккинни (16-7) — Вячеслав Борщев (8-5-1)

Ранние прелимы

  • Седрикес Думас (10-3) — Джексон Маквэй (6-0)

  • Джоната Диниз (8-1) — Элвин Хайнес (7-0)

  • Нико Прайс (16-8-0-2) — Джейкоб Смит (10-0)

Отмененные бои

  • Пауло Коста (14-4) — Роман Копылов (14-3)

  • Джоната Диниз (8-1) — Джастин Тафа (7-5-0-1)

  • Брэндон Ройвал (17-7) — Манель Кейпе (21-7)

Где смотреть UFC 317

Турнир UFC 317 в прямом эфире и полном объеме покажут телеканал «Матч! Боец», сайт matchtv.ru и онлайн-платформа UFC Fight Pass (на платной основе при наличии подписки), начало трансляции — в 1.30 мск 29 июня.

Главный кард и ряд других боев покажет федеральный канал «Матч ТВ» (бесплатно на ТВ и сайте, ретрансляция доступна на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» при наличии подписки), начало эфира — в 3.00 мск.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий турнира UFC 317. Следить за результатами боев 29 июня в Лас-Вегасе можно в матч-центре ММА и ленте раздела UFC на нашем сайте.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Александр Пантожа
Илия Топурия
Кай Кара-Франс
Чарльз Оливейра
UFC
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Билет на матч отдают за квартиру в Алма-Ате. Что происходит в Казахстане перед игрой «Реала» с «Кайратом»
Банк России меняет внешний облик и номиналы банкнот. Что нужно знать
МРК «Буря» поразил ракеты-мишени комплексом «Панцирь-М» в Балтийском море
Климент Колесников и Анастасия Кирпичникова подтвердили свой роман
Шабанов и Кравцов не набрали очков в предсезонных матчах НХЛ
Названы новые автомобили-бестселлеры в России в начале осени
Популярное видео
Евгений Кузнецов теперь в «Металлурге»
Евгений Кузнецов теперь в «Металлурге»
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
Капризов подписал рекордный контракт
Капризов подписал рекордный контракт
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Илия Топурия — Чарльз Оливейра: время начала трансляции и где смотреть бой UFC 317

UFC 317 Топурия — Оливейра: трансляция турнира начнется в 1.30 мск 29 июня

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости