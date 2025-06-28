UFC 317 Топурия — Оливейра: кард турнир и где смотреть трансляцию боев
Турнир UFC 317 состоится в ночь с субботы на воскресенье, с 28 на 29 июня. Событие пройдет в Лас-Вегасе (США) в спортивном комплексе «Ти-Мобайл Арена».
Время начала боев турнире UFC 317
Шоу стартует с ранних прелимов в 1.30 мск 29 июня. Поединки главного карда — в 5.00 мск.
Главным событием вечера станет титульный бой в легком весе между испанцем грузинского происхождения Илией Топурией и бразильцем Чарльзом Оливейрой. В соглавном событии — бой за титул чемпиона в наилегчайшем весе между действующим чемпионом, бразильцем Александром Пантожей и новозеландцем Каем Кара-Фрэнсом.
Кард боев турнира UFC 317
Главный кард
-
Илия Топурия (16-0) — Чарльз Оливейра (35-10-0-1): титульный бой
-
Александр Пантожа (29-5) — Кай Кара Фрэнс (25-11): титульный бой
-
Бениэл Дариуш (22-6-1) — Ренато Мойкано (20-6-1)
-
Брэндон Ройвал (17-7) — Джошуа Ван (14-2)
-
Пэйтон Тэлботт (9-1) — Фелипе Лима (14-1)
Предварительный кард
-
Джек Херманссон (24-8) — Грегори Родригес (16-6)
-
Хайдер Эмил (11-0) — Хосе Мигель Дельгадо (9-1)
-
Вивьен Арауджо (13-6) — Трэйси Кортез (11-2)
-
Терренс Маккинни (16-7) — Вячеслав Борщев (8-5-1)
Ранние прелимы
-
Седрикес Думас (10-3) — Джексон Маквэй (6-0)
-
Джоната Диниз (8-1) — Элвин Хайнес (7-0)
-
Нико Прайс (16-8-0-2) — Джейкоб Смит (10-0)
Отмененные бои
-
Пауло Коста (14-4) — Роман Копылов (14-3)
-
Джоната Диниз (8-1) — Джастин Тафа (7-5-0-1)
-
Брэндон Ройвал (17-7) — Манель Кейпе (21-7)
Где смотреть UFC 317
Турнир UFC 317 в прямом эфире и полном объеме покажут телеканал «Матч! Боец», сайт matchtv.ru и онлайн-платформа UFC Fight Pass (на платной основе при наличии подписки), начало трансляции — в 1.30 мск 29 июня.
Главный кард и ряд других боев покажет федеральный канал «Матч ТВ» (бесплатно на ТВ и сайте, ретрансляция доступна на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» при наличии подписки), начало эфира — в 3.00 мск.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий турнира UFC 317. Следить за результатами боев 29 июня в Лас-Вегасе можно в матч-центре ММА и ленте раздела UFC на нашем сайте.