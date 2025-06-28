Турнир UFC 317 пройдет в ночь на 29 июня в США

Турнир UFC 317 состоится в ночь с субботы на воскресенье, с 28 на 29 июня. Событие пройдет в Лас-Вегасе (США) в спортивном комплексе «Ти-Мобайл Арена».

Время начала боев турнире UFC 317

Шоу стартует с ранних прелимов в 1.30 мск 29 июня. Поединки главного карда — в 5.00 мск.

Главным событием вечера станет титульный бой в легком весе между испанцем грузинского происхождения Илией Топурией и бразильцем Чарльзом Оливейрой. В соглавном событии — бой за титул чемпиона в наилегчайшем весе между действующим чемпионом, бразильцем Александром Пантожей и новозеландцем Каем Кара-Фрэнсом.

Кард боев турнира UFC 317

Главный кард

Илия Топурия (16-0) — Чарльз Оливейра (35-10-0-1): титульный бой

Александр Пантожа (29-5) — Кай Кара Фрэнс (25-11): титульный бой

Бениэл Дариуш (22-6-1) — Ренато Мойкано (20-6-1)

Брэндон Ройвал (17-7) — Джошуа Ван (14-2)

Пэйтон Тэлботт (9-1) — Фелипе Лима (14-1)

Предварительный кард

Джек Херманссон (24-8) — Грегори Родригес (16-6)

Хайдер Эмил (11-0) — Хосе Мигель Дельгадо (9-1)

Вивьен Арауджо (13-6) — Трэйси Кортез (11-2)

Терренс Маккинни (16-7) — Вячеслав Борщев (8-5-1)

Ранние прелимы

Седрикес Думас (10-3) — Джексон Маквэй (6-0)

Джоната Диниз (8-1) — Элвин Хайнес (7-0)

Нико Прайс (16-8-0-2) — Джейкоб Смит (10-0)

Отмененные бои

Пауло Коста (14-4) — Роман Копылов (14-3)

Джоната Диниз (8-1) — Джастин Тафа (7-5-0-1)

Брэндон Ройвал (17-7) — Манель Кейпе (21-7)

Где смотреть UFC 317

Турнир UFC 317 в прямом эфире и полном объеме покажут телеканал «Матч! Боец», сайт matchtv.ru и онлайн-платформа UFC Fight Pass (на платной основе при наличии подписки), начало трансляции — в 1.30 мск 29 июня.

Главный кард и ряд других боев покажет федеральный канал «Матч ТВ» (бесплатно на ТВ и сайте, ретрансляция доступна на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» при наличии подписки), начало эфира — в 3.00 мск.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий турнира UFC 317. Следить за результатами боев 29 июня в Лас-Вегасе можно в матч-центре ММА и ленте раздела UFC на нашем сайте.