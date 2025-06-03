Турнир UFC 317 состоится в ночь с субботы на воскресенье, с 28 на 29 июня. Поединки будут проходить на «T-Mobile Арене» в Лас-Вегасе (США). Начало главного карда — в 05.00 по московскому времени.

На данный момент известны восемь боев в карде турнира. Главным событием станет противостояние Илии Топурии и Чарльза Оливейры за титул в легком весе. Пояс освободил россиянин Ислам Махачев, который позже должен дебютировать в полусреднем дивизионе. Топурия ранее оставил пояс чемпиона в полулегком весе.

Илия Топурия (16-0) — Чарльз Оливейра (35-10-0-1): титульный бой

Александр Пантожа (29-5) — Кай Кара Фрэнс (25-11): титульный бой

Бениэл Дариуш (22-6-1) — Ренато Мойкано (20-6-1)

Брэндон Ройвал (17-7) — Манель Кейпе (21-7)

Пауло Коста (14-4) — Роман Копылов (14-3)

Джек Херманссон (24-8) — Грегори Родригес (16-6)

Джоната Диниз (8-1) — Джастин Тафа (7-5-0-1)

Вивьен Арауджо (13-6) — Трэйси Кортез (11-2)

Последние новости и результаты UFC можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе UFC на сайте «СЭ».