UFC 317 Топурия — Оливейра: дата и главный кард боев турнира
Турнир UFC 317 с боем Топурия — Оливейра пройдет в Лас-Вегасе
Турнир UFC 317 состоится в ночь с субботы на воскресенье, с 28 на 29 июня. Поединки будут проходить на «T-Mobile Арене» в Лас-Вегасе (США). Начало главного карда — в 05.00 по московскому времени.
На данный момент известны восемь боев в карде турнира. Главным событием станет противостояние Илии Топурии и Чарльза Оливейры за титул в легком весе. Пояс освободил россиянин Ислам Махачев, который позже должен дебютировать в полусреднем дивизионе. Топурия ранее оставил пояс чемпиона в полулегком весе.
- Илия Топурия (16-0) — Чарльз Оливейра (35-10-0-1): титульный бой
- Александр Пантожа (29-5) — Кай Кара Фрэнс (25-11): титульный бой
- Бениэл Дариуш (22-6-1) — Ренато Мойкано (20-6-1)
- Брэндон Ройвал (17-7) — Манель Кейпе (21-7)
- Пауло Коста (14-4) — Роман Копылов (14-3)
- Джек Херманссон (24-8) — Грегори Родригес (16-6)
- Джоната Диниз (8-1) — Джастин Тафа (7-5-0-1)
- Вивьен Арауджо (13-6) — Трэйси Кортез (11-2)
Последние новости и результаты UFC можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе UFC на сайте «СЭ».
Новости