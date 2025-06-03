Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

3 июня, 08:15

UFC 317 Топурия — Оливейра: дата и главный кард боев турнира

Турнир UFC 317 с боем Топурия — Оливейра пройдет в Лас-Вегасе
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press

Турнир UFC 317 состоится в ночь с субботы на воскресенье, с 28 на 29 июня. Поединки будут проходить на «T-Mobile Арене» в Лас-Вегасе (США). Начало главного карда — в 05.00 по московскому времени.

На данный момент известны восемь боев в карде турнира. Главным событием станет противостояние Илии Топурии и Чарльза Оливейры за титул в легком весе. Пояс освободил россиянин Ислам Махачев, который позже должен дебютировать в полусреднем дивизионе. Топурия ранее оставил пояс чемпиона в полулегком весе.

  • Илия Топурия (16-0) — Чарльз Оливейра (35-10-0-1): титульный бой
  • Александр Пантожа (29-5) — Кай Кара Фрэнс (25-11): титульный бой
  • Бениэл Дариуш (22-6-1) — Ренато Мойкано (20-6-1)
  • Брэндон Ройвал (17-7) — Манель Кейпе (21-7)
  • Пауло Коста (14-4) — Роман Копылов (14-3)
  • Джек Херманссон (24-8) — Грегори Родригес (16-6)
  • Джоната Диниз (8-1) — Джастин Тафа (7-5-0-1)
  • Вивьен Арауджо (13-6) — Трэйси Кортез (11-2)
Илия Топурия, Чарльз Оливейра, Александр Пантожа и&nbsp;Кай Кара Фрэнс.Основная информация о UFC 317: кард боев турнира, статистика бойцов, где смотреть трансляцию

Последние новости и результаты UFC можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе UFC на сайте «СЭ».

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
UFC
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
«Локо» хочет купить футболиста у «Спартака» и предлагает 5 млн в месяц Вере. Главные трансферные слухи РПЛ
За год число квартир и апартаментов с отделкой в Москве сократилось на 58%
Нефть, судоходство и обмеление. Что нужно знать о Каспийском море
Новый гегемон? «Краснодар» третий раз подряд ушел на перерыв в РПЛ лидером
Джейк Пол и Энтони Джошуа проведут боксерский бой в ночь на 20 декабря
Средства ПВО сбили летевший на Москву беспилотник
Популярное видео
Матч «Ак Барс» — «Салават Юлаев» проведут в ОАЭ
Матч «Ак Барс» — «Салават Юлаев» проведут в ОАЭ
Кого назначит «Трактор», куда обменяют Спронга, итоги полсезона КХЛ
Кого назначит «Трактор», куда обменяют Спронга, итоги полсезона КХЛ
«Миннесота» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Селтик» — «Рома»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Рома»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Базель» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Базель» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Бранн» — «Фенербахче»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Бранн» — «Фенербахче»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Лудогорец» — ПАОК: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Лудогорец» — ПАОК: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Штурм» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Штурм» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Пафос»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Пафос»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Наполи»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Наполи»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Аякс»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Аякс»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
Круглосуточный спортивный канал
Круглосуточный спортивный канал
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Мераб Двалишвили — Шон О‘Мэлли: время начала и где смотреть трансляцию боя UFC 316

UFC 318 Холлоуэй — Порье 3: дата и главный кард боев турнира

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости