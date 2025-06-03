UFC 318 Холлоуэй — Порье 3: дата и главный кард боев турнира

Турнир UFC 318 с боем Холлоуэя и Порье состоится в ночь на 20 июля

Турнир UFC 318 состоится в ночь с субботы на воскресенье, с 19 на 20 июля. Поединки будут проходить на арене «Смути Кинг Центр» в Новом Орлеане (США). Начало главного карда — в 05.00 по московскому времени.

На данный момент известно о девяти боях в карде. Турнир возглавит третий поединок между Максом Холлоуэем и Дастином Порье.

Макс Холлоуэй (26-8) — Дастин Порье (30-9-0-1)

Марвин Веттори (19-8-1) — Брендан Аллен (24-7)

Нил Мэгни (29-14) — Гуннар Нельсон (19-6-1)

Адам Фюгитт (10-4) — Ислам Дулатов (11-1)

Икрам Алискеров (16-2) — Брунно Феррейра (13-2)

Джим Крут (12-4-2) — Марчин Прахино (17-8)

Карли Джулис (4-2) — Николь Кальяри (8-3)

Кайлер Филлипс (12-3) — Винисиус де Оливейра (22-3)

Аманда Рибас (12-6) — Табата Риччи (11-3)

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