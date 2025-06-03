Мераб Двалишвили — Шон О‘Мэлли: время начала и где смотреть трансляцию боя UFC 316

Чемпион UFC в легчайшем весе, грузин Мераб Двалишвили и американец Шон О'Мэлли проведут титульный бой на турнире UFC 316 в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США). Соперники проведут реванш, в сентябре 2024 года О'Мэлли проиграл Двалишвили единогласным решением судей и утратил чемпионский пояс.

Вечер ММА примет спортивный комплекс «Пруденшал Центр» в ночь с 7 на 8 июня. Поединок возглавит турнир и ожидается около 07.00 по московскому времени.

ММА UFC: Двалишвили — О'Мэлли

34-летний Двалишвили на профессиональном уровне одержал 19 побед при четырех поражениях выиграл три боя нокаутом, один сабмишеном (сдача соперника) и 15 судейским решением.

У 30-летнего О'Мэлли в профессиональных ММА 18 побед и два поражения, еще один бой признан несостоявшимся.

Трансляцию боя Двалишвили — О'Мэлли и все поединки главного карда в прямом эфире бесплатно покажут телеканал «Матч ТВ» и его сайт matchtv.ru. UFC 316 в полном объеме транслируют «Матч! Боец» и онлайн-платформа UFC Fight Pass. Также главный кард покажут сервисы «Кинопоиск» и «Okko Спорт» (в окне федерального телеэфира).