Русский хакер взломал аккаунт бойца UFC Порье

Американский боец UFC Дастин Порье рассказал, что его аккаунт в социальных сетях был взломан неизвестным русским хакером. Однако спортсмену удалось восстановить доступ к своему профилю.

«Самое сумасшествие, что меня взломали русские. Потому что когда ты обращаешься с проблемой, тебе говорят, откуда тебя взломали. Меня взломали из России. Я подумал: «Вот дерьмо». Я сменил пароль, теперь в нем были рандомные цифры и буквы — и через три минуты тот же парень хакнул меня снова. Я подумал: «Чувак, эти парни хороши, просто хороши. Мое уважение», — сказал Порье в интервью Helen Yee Sports.

36-летний американец является бывшим временным чемпионом UFC в легком весе. Всего за карьеру он провел 40 боев в ММА, одержав 30 побед и потерпев 9 поражений, еще один поединок с его участием был признан несостоявшимся.