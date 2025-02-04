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UFC 312: дата и место проведения турнира бои ЮФС 9 февраля 2025 года

Турнир UFC 312 состоится в Сиднее в ночь 8 на 9 февраля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Дрикус Дю Плесси.
Фото USA Today Sports

Турнир UFC 312 состоится в ночь с 8 на 9 февраля. Вечер ММА пройдет на спортивной арене Qudos Bank в Сиднее (Австралия). Начало прелимов — в 2.00 по московскому времени. Основной кард стартует в 6.00 мск.

В главном событии вечера состоится титульный бой-реванш в среднем весе Дрикуса дю Плесси против Шона Стрикленда. В соглавном бою в октагон выйдут Вэйли Чжан и Татьяна Суарес. В предварительном карде российский боец Вячеслав Борщев проведет поединок против Тома Нолана.

Результаты всех противостояний вечера также можно отслеживать в матч-центре ММА и ленте новостей раздела UFC на нашем сайте.

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