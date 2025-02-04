Андрей Гончаров: «Буду болеть за Стрикленда — он наш пацан»

Российский боец MMA Андрей Гончаров заявил, что будет болеть за американца Шона Стрикленда в поединке с южноафриканцем Дрикусом Дю Плесси за титул чемпиона UFC в среднем весе.

«Это интересный поединок. Не буду говорить, кто выиграет, а кто проиграет, но скажу, что буду болеть за Шона Стрикленда, который мне импонирует. Он такой наш пацан. Мне близки его мысли и высказывания», — цитирует Гончарова Vprognoze.ru.

Бой 30-летнего Дю Плесси (22-2-0) с 33-летним Стриклендом (29-6-0) состоится на турнире UFC 312 в Сиднее 9 февраля.