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Сегодня, 14:27

Андрей Гончаров: «Буду болеть за Стрикленда — он наш пацан»

Даниил Аршавский
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Российский боец MMA Андрей Гончаров заявил, что будет болеть за американца Шона Стрикленда в поединке с южноафриканцем Дрикусом Дю Плесси за титул чемпиона UFC в среднем весе.

«Это интересный поединок. Не буду говорить, кто выиграет, а кто проиграет, но скажу, что буду болеть за Шона Стрикленда, который мне импонирует. Он такой наш пацан. Мне близки его мысли и высказывания», — цитирует Гончарова Vprognoze.ru.

Бой 30-летнего Дю Плесси (22-2-0) с 33-летним Стриклендом (29-6-0) состоится на турнире UFC 312 в Сиднее 9 февраля.

Источник: Vprognoze.ru
Дрикус Дю Плесси
Шон Стрикленд
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