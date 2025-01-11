Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 10:25

Мендес — о подготовке к UFC 311: «Уланбеков, Умар и Махачев выглядели фантастически на последних спаррингах»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер зала AKA Хавьер Мендес в интервью «СЭ» рассказал о подготовке Ислама Махачева и Умара Нурмагомедова к UFC 311.

— Как проходит подготовка?

— Все идет фантастически, все идеально. Тагир, Умар, Ислам выглядели фантастически на сегодняшних, последних перед турниром спаррингах (в среду. — Прим. «СЭ»). Я сказал им в понедельник: все четко, но я хочу, чтобы в среду было еще лучше. И каждый из них выложился, парни выглядели фантастически.

— Хабиб в роли тренера сейчас очень жесткий?

— Не сказал бы, что Хабиб как тренер очень жесткий. Хабиб в роли тренера идеален, ему лишь нужно мое присутствие. А так — он идеальный тренер. Если ты не будешь тренироваться как он, то ты не станешь лучшим. Поэтому у него правильная ментальность, которая ему досталась от отца. Я лишь добавил свое, чтобы улучшить то, что у него есть.

— Почему вы решили готовиться в Лас-Вегасе, а не в Калифорнии — в АКА?

— Первая причина — дорого. В Сан-Хосе дорого. Другая причина и очень весомая — UFC PI. Тут есть все необходимое: процедуры, массаж. Это все бесплатно — за счет UFC. Идеальная ситуация. А скоро откроется АКА в Лас-Вегасе. Так что будем и дальше приезжать в Вегас, у нас будет здесь собственный зал.

Умар Нурмагомедов, Хавьер Мендес и&nbsp;Хабиб Нурмагомедов. «Хабиб уверен в парнях. Сейчас он рад. Но в день турнира будет нервничать». Хавьер Мендес — о боях Махачева и Умара

На UFC 311 Махачев (26-1) подерется с Арманом Царукяном (22-3) в главном событии турнира в Инглвуде (США) в ночь с 18 на 19 января. Их первая встреча в апреле 2019 года закончилась победой Ислама единогласным решением судей.

В соглавном бою вечера Умар Нурмагомедов (18-0) проведет титульный поединок с чемпионом UFC в легчайшем весе Мерабом Двалишвили (18-4).

Умар Нурмагомедов, Ислам Махачев, Арман Царукян, Мераб Двалишвили. Махачев против Царукяна, Умар против Двалишвили: основная информация о UFC 311 (кард боев, кто фаворит, где смотреть)
UFC 311
Ислам Махачев
Тагир Уланбеков
Умар Нурмагомедов
Хавьер Мендес
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Овечкин и Костомаров стали спортсменами 2024 года по опросу ВЦИОМ
Почему Хлусевича убирают из «Спартака», правда ли, что у Станковича к нему личная неприязнь и может ли «Зенит» купить защитника. Трансферная тайна красно-белых
Мишустин утвердил план по достижению национальных целей развития до 2030 года
Черные ящики самолета Jeju Air прекратили запись за четыре минуты до крушения
Перспективы Армении на вступление в ЕС крайне слабы. И вот почему
Умерла народная артистка РФ Евгения Добровольская
Популярное видео
Почему «Авангард» стал так много забивать
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
Ларионов сдержал обещание и Кубок Дружбы в Туле
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Неужели Россия сыграет на ближайшем ЧМ?
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Торпедо» может не попасть в плей-офф
«Коламбус» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Яковлев продлил контракт, Рябкин уже забивает в Америке
«Вегас» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги первой половины регулярки КХЛ
«Флорида» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Ковальчук, Шумаков и другие хоккеисты без работы
Материалы сюжета: Ислам Махачев vs Арман Царукян и Умар Нурмагомедов vs Мераб Двалишвили: два титульных боя UFC 311
Хавьер Мендес — о гостеприимстве в Дагестане: «Они не давали мне платить за что-либо»
Мендес: «Не могу сказать, что Царукян дал реально тяжелый бой Махачеву в первый раз»
«Хабиб уверен в парнях. Сейчас он рад. Но в день турнира будет нервничать». Хавьер Мендес — о боях Махачева и Умара
Малютин — о бое Махачева и Царукяна: «В ударке, стойке и борьбе они равны, в партере преимущество за Исламом»
Махачев заявил о готовности подраться с победителем титульного боя Мухаммад — Рахмонов
Поединки Махачева и Нурмагомедова могут пройти в Лас-Вегасе в случае переноса из-за пожара
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Малютин — о бое Махачева и Царукяна: «В ударке, стойке и борьбе они равны, в партере преимущество за Исламом»

Мендес: «Не могу сказать, что Царукян дал реально тяжелый бой Махачеву в первый раз»

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости