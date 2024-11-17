Турнир UFC 309 проходит в Нью-Йорке (США) в ночь на воскресенье, 17 ноября. Шоу на арене «Мэдисон-сквер-гарден» началось с прелимов в 2.00 по московскому времени. В 6.00 мск стартует основной кард вечера смешанных единоборств.

В главном событии UFC 309 в бою за титул промоушена в тяжелом весе сойдутся американцы — чемпион Джон Джонс и Стипе Миочич. Соглавный поединок — в легком весе между бразильцем Чарльзом Оливейрой и американцем Майклом Чендлером.

Главный кард UFC 309 бесплатно показывает телеканал и сайт «Матч ТВ» (matchtv.ru). Также трансляция проходит на телеканале «Матч! Боец» и онлайн-сервисе UFC Fight Pass (по платной подписке).

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию UFC 309. Узнать результаты боя Джонс — Миочич и других поединков можно также в матч-центре и ленте новостей раздела UFC на сайте «СЭ».