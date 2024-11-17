Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 07:30

Джон Джонс — Стипе Миочич: онлайн-трансляция боя UFC 309

Джон Джонс и Стипе Миочич сойдутся в главном бою UFC 309
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Чемпион UFC в тяжелом весе, американский боец Джон Джонс
Джон Джонс.
Фото Global Look Press

Джон Джонс и Стипе Миочич проведут бой на турнире UFC 309 за титул чемпиона в тяжелом весе между. Поединок двух американцев возглавляет вечер смешанных единоборств на арене «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке (США).

37-летний Джонс является обладателем титула UFC в тяжелом весе, на профессиональном уровне одержал 27 побед, потерпел одно поражение и еще один бой признан несостоявшимся. У 42-летнего Миочича — 20 побед и 4 поражения. Не исключено, что этот бой станет заключительным в карьере для обоих ветеранов.

Трансляцию боя Джонс — Миочич в прямом эфире бесплатно показывают канал и сайт «Матч ТВ». Кроме того, смотреть поединок можно на канале «Матч! Боец», в официальном приложении и на платформе UFC Fight Pass, на стриминговых сервисах Okko и «Кинопоиск» (каждый из этих вариантов возможен при наличии подписки на ресурс).

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 309. За результатами боев также можно следить в матч-центре ММА и ленте новостей UFC на нашем сайте.

Джон Джонс
Стипе Миочич
UFC
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Тайсон кусал не ухо, а перчатку, специально засветил ягодицы, а над его соперником издевались. Что произошло после поражения Железного Майка от блогера Джейка Пола
Первая леди Бразилии оскорбила Илона Маска на мероприятии G20
В США зафиксировали первый случай заражения тяжелым штаммом mpox
Лавров: Кремль дал четкую оценку разговору Путина с Шольцем
«Чемпионы по рецепту врача». Как допинг повлиял на историю футбола
Камила Валиева посетила этап «Гран-при России» в Москве
Популярное видео
«Амур» расторг контракт с Хохлачевым
«Уфа» — «Сокол»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Дацик vs Гаверн / Хейбати vs Рофаль: прямой эфир
«Лада» уволила Браташа / Тодд Рирден не приедет в «Авангард»
«Оттава» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
Клубы КХЛ против драфта
«Эдмонтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
Пятое поражение СКА
«Рубин» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Пари НН»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Факел»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

UFC 309: началась трансляцию боев главного карда Джонс — Миочич и Оливейра — Чендлер

UFC 309 Джонс — Миочич и Оливейра — Чендлер: расписание и результаты боев

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости