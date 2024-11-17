Корешков: «У Миочича за плечами бои с тяжами очень сильными, чего нет у Джонса»

Российский боец Андрей Корешков назвал преимущества Джона Джонса перед боем на UFC 309 против Стипе Миочича.

«Преимущество Миочича в том, что он всю карьеру выступает в супертяжах. У Джонса это только второй бой в тяжелом весе. У Миочича за плечами бои с тяжами очень сильными, чего нет у Джонса. Но у него был сильно большой простой в четыре года, мне кажется, что это повлияет. В принципе, они оба универсалы, могут и побороться. Не думаю, что будет какое-то преимущество у Джонса в размахе рук или других данных. Но я отдаю ему предпочтение», — приводит слова Корешкова Vprognoze.ru.

Бой Джона Джонса и Стипе Миочича состоится в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в ночь на 17 ноября.