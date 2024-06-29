UFC 303: время начала и где смотреть бои турнира в прямом эфире

Турнир UFC 303 покажут на «Матч Боец» и «Матч ТВ» 30 июня

Турнир UFC 303 состоится в Лас-Вегасе (США) в ночь с 29 на 30 июня на территории спортивного комплекса «Ти-Мобайл Арена». Вечер ММА начнется в 01.00 мск.

Весь турнир UFC 303 в прямом эфире покажут по подписке в онлайн-сервисе UFC Fight Pass и на канале «Матч Боец». Поединки основного карда бесплатно можно будет смотреть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч ТВ».

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция боев Алекс Перейра — Иржи Прохазка, Алекс Перейра — Иржи Прохазка и других поединков UFC 303.

Ознакомиться подробнее с полным кардом вечера смешанных единоборств в Лас-Вегасе можно с помощью материала «СЭ».

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