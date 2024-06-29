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Сегодня, 09:00

UFC 303: расписание карда и результаты боев турнира

Турнир UFC 303 с боем Перейра — Прохазка пройдет 30 июня
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Боец UFC Алекс Перейра.
Алекс Перейра.
Фото Global Look Press

В ночь с 29 на 30 июня в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдет турнир UFC 303. Вечер смешанных единоборств начнется в 01.00 по московскому времени. В главном событии турнира подерутся бразильский действующий чемпион UFC в полутяжелом весе Алекс Перейра и представитель Чехии Иржи Прохазка.

В соглавном поединке встретятся бойцы полулегкого веса — американец Брайэн Ортега и бразилец Диего Лопес.

«СЭ» публикует информацию о расписании боев UFC 303. Время начала поединков на территории «Ти-Мобайл Арены» — московское. В нашем матч-центре можно следить за ключевыми событиями противостояний турнира в Лас-Вегасе, а также ознакомиться со статистикой и биографией спортсменов.

Расписание и результаты боев турнира UFC 303

Ранний предварительный кард

  • 01:00. Рики Симон — Винисиус де Оливейра: легчайший вес
  • 01:30. Реи Тсурия — Карлос Эрнандез: наилегчайший вес
  • 02:00. Андрей Орловский — Мартин Будай: тяжелый вес
  • 02:30. Мишель Уотерсон — Джиллиан Робертсон: минимальный вес (ж)

Предварительный кард

  • 03:00. Пэйтон Талботт — Янис Жеммоури: легчайший вес
  • 03:30. Чарльз Жорден — Джин Силва: полулегкий вес
  • 04:00. Каб Свонсон — Андрэ Фили: полулегкий вес
  • 04:30. Джозеф Пайфер — Марк-Андре Баррио: средний вес

Основной кард

  • 05:00. Иэн Мачадо Гэрри — Майкл Пэйдж: полусредний вес
  • 05:30. Майра Буэно Силва — Мэйси Чиассон: легчайший вес (ж)
  • 06:00. Энтони Смит — Роман Долидзе: полутяжелый вес
  • 06:30. Брайэн Ортега — Диего Лопес: полулегкий вес
  • 07:00. Алекс Перейра — Иржи Прохазка: полутяжелый вес

UFC: новости и обзоры поединков, статистика бойцов и интервью тренеров, календарь и расписание турниров в актуальном виде на сайте «СЭ».

Алекс Перейра
Иржи Прохазка
UFC
ММА
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UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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