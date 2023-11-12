UFC 295: началась трансляция главного карда турнира в прямом эфире

В Нью-Йорке (США) на арене «Мэдисон Сквер Гарден» начались поединки основного карда турнира UFC 295. Зрители увидят пять поединков. Главным событием вечера ММА станет бой в полутяжелом весе между Алексом Перейрой и Иржи Прохазкой. В соглавном событии Сергей Павлович выйдет против Тома Аспиналла.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 295. Телеканал «Матч! Боец» и платформа UFC Fight Pass уже транслируют вечер ММА (для просмотра необходимо иметь платную подписку). Бесплатно можно посмотреть основной кард UFC 295 на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Эфир уже начался. Главный бой ожидается в 8.00 по московскому времени, а соглавный — в 7.30 мск.

Бой Павловича с британцем за титул и чемпионский поединок Прохазка — Перейра: вся информация о турнире UFC 295