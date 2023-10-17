UFC 294: место проведения турнира с боями Махачева и всех российских бойцов

Турнир по смешанным единоборствам UFC 294 пройдет в Абу-Даби на острове Яс

На стадионе «Этихад» на острове Яс города Абу-Даби (ОАЭ) вечером 21 октября пройдет турнир UFC 294. Мероприятие начнется в 17.00 по московскому времени предварительными поединками. Бои основного карда турнира UFC 294 стартуют в 21.00.

Главным событием вечера станет противостояние российского чемпиона легкого веса Ислама Махачева и австралийца Алекса Волкановски.

В соглавном поединке UFC 294 боец ММА с российскими корнями Хамзат Чимаев встретится в октагоне с нигерийцем Камару Усманом.

На UFC 294 также выступят другие российские бойцы:

Шарабутдин Магомедов «Шара Буллет» (Россия) — Бруно Силва (Бразилия)

Магомед Анкалаев (Россия) — Джонни Уокер (Бразилия)

Икрам Алискеров (Россия) — Ворли Алвес (Бразилия)

Саид Нурмагомедов (Россия) — Муин Гафуров (Таджикистан)

Виктория Дудакова (Россия) — Джин Ю Фрей (США)

Смотреть видеотрансляцию турнира UFC 294 можно будет в прямом эфире бесплатно на канале «Матч ТВ» и платно в сервисе UFC Fight Pass. «СЭ» на своем сайте проведет текстовую трансляцию самых интересных событий вечера ММА.

UFC 294: дата и время начала турнира с боями Махачева и всех россиян