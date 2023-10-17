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Сегодня, 12:28

Джош Томсон раскритиковал Оливейру за «глупые тренировки»

Давид Хачатрян
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Бывший боец UFC Джош Томсон (22-9) рассказал, что экс-чемпион в легком весе Чарльз Оливейра (34-9) тренировался к бою с действующим чемпионом в легком весе Исламом Махачевым (24-1) без головного убора, в связи с чем получил рассечение.

«На нем не было головного убора. Это просто глупо, — сказал Томсон в подкасте Weighing In. — Головной убор нужен не для того, чтобы защитить вас от нокаута, а для того, чтобы защитить вас от порезов. Когда я тратил деньги на этот очень дорогой головной убор с большими накладками на щеки, более широким каркасом, это было сделано только для того, чтобы избежать порезов».

Оливейру заменит действующий чемпион в полулегком весе Александр Волкановски (26-2). Бой состоится 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.

Ислам Махачев
Чарльз Оливейра
UFC
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