UFC 294: дата и время начала турнира с боями Махачева и всех россиян

В ночь с 21 на 22 октября в городе Абу-Даби (ОАЭ) пройдет турнир UFC 294. В главном поединке вечера смешанных единоборств российский боец Ислам Махачев проведет защиту своего пояса в легкой весовой категории с австралийцем Алексом Волкановски.

В соглавном противостоянии UFC 294 нигериец Камару Усман встретится с бойцом ММА с российскими корнями Хамзатом Чимаевым.

Бои предварительного карда турнира UFC 294 начнутся в 17.00 по московскому времени 21 октября, а основной кард стартует в 21.00.

На UFC 294 также подерутся другие россияне: Магомед Анкалаев против Джонни Уокера, Икрам Алискеров против Ворли Алвеса, Саид Нурмагомедов против Муина Гафурова, Виктория Дудакова против Джин Ю Фрей и Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет) дебютирует в UFC в бою с Бруно Силвой.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединков UFC 294. Смотреть в прямом эфире видеотрансляцию турнира можно будет на канале «Матч ТВ». Поединок также покажут по подписке в сервисе UFC Fight Pass.